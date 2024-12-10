شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال عمليات البحث أسفل ركام عقار العباسية والان مع تفاصيل الخبر

يستكمل رجال الحماية المدنية بالقاهرة عمليات البحث بعد الاستعانة بلوادر عن آخر مفقود من أسفل ركام عقار العباسية المنهار وسط تواجد قيادات أمنية بمحيط العقار .

وكشفت المعاينة الأولية لحادث انهيار عقار العباسية، أن المنزل مكون من أرضى و4 طوابق وروف ومبنى على قطعة أرض من عام 1961 وانهار على ساكنيه فجر اليوم وهو من العقارات القديمة بالمنطقة وحدثت تشققات ثم انهيار كامل للعقار على قاطنيه ويتم استكمال عمليات البحث عن أى ضحايا جراء الانهيار.

وتتمركز 6 سيارات إسعاف بمحيط العقار المنهار بمنطقة العباسية لنقل أي أشخاص يتم العثور عليهم من أسفل ركام العقار المنهار إلى المستشفى فى لحظات مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وكان 7 أشخاص لقو مصرعهم أسفل أنقاض عقار العباسية المنهار وسط تواجد القيادات الأمنية لمتابعة عمليات البحث.

وتقوم قوات الانقاض الإنقاذ البرى والحماية المدنية بالبحث عن المفقودين أسفل الانقاض، فيما يقوم رجال المباحث بسماع اقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار، وكشف الفحص الاولى بان العقار المنهار فى منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حي الوايلى.، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان .

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات .

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغاً يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة العباسية وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتقوم قوات الشرطة بفرض كردون امنى بالمنطقة والبحث عن المفقودين جراء الحادث.