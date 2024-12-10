شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى مسئولى "سكاتك" و"يارا" وصندوق الاستثمار النرويجى والان مع تفاصيل الخبر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بكل من الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي في الدول النامية، والرئيس التنفيذي لشركة "يارا" النرويجية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية.