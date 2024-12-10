شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يستعيد مواطنا اعتقله نظام الأسد منذ 38 عاما.. فاقد الذاكرة والوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سفيان القضاة، الثلاثاء، عودة مواطن كان معتقلا في سجون النظام السوري السابق.

وصرح أن "المواطن أسامة البطاينة جرى نقله من دمشق إلى مركز جابر الحدودي"، حيث تم استقباله.

واختفى البطاينة منذ عام 1986، عندما كان عمره 18 سنة، وبقي في السجن بلا تهمة 38 عاما، حسب ذويه، حيث عاد فاقدا للذاكرة والوعي.

وأوضح أن السفارة الأردنية في دمشق سألت عن أسامة البطاينة منذ اختفائه، وكان هناك إنكار كامل حتى لوجوده في سوريا، لافتا إلى أن هناك قصصا كثيرة يندى لها الجبين، حيث استلمت الوزارة مؤخرا معتقلا قضى 46 عاما في سجون النظام، وكثيرون قضوا سنوات طويلة بدون تهمة ولا محاكمة.

وأضاف "بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بقصة السجين أسامة البطاينة، تواصلنا، مع والده وأخذنا كل المعلومات اللازمة، وبحمد الله وصل السجين البطاينة إلى حدود جابر، وتم تسليمه إلى والده"، من قبل الأمن العام.