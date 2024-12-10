شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد معرض "صُنع في بورسعيد" والان مع تفاصيل الخبر

في بداية جولته اليوم بمحافظة بورسعيد، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، معرض "صُنع في بورسعيد"، والذي يقام تحت رعاية اللواء مُحب حبشي، محافظ بورسعيد.

وقام رئيس الوزراء بجولة في أقسام وأجنحة المعرض، مصحوباً بشرح من محافظ بورسعيد، الذي أوضح أن معرض "صُنع في بورسعيد" يقام بتواجد عدد (32) شركة من الشركات الموجودة بكل من المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والمنطقة الحرة العامة للاستثمار.

وأضاف المحافظ أن المعرض يضم العديد من المنتجات المتميزة مثل: الملابس الجاهزة، والمواد الغذائية، والأدوات الكهربائية، وزيوت الطعام والمنظفات بأنواعها، وإطارات السيارات، والعديد من المنتجات الصناعية التي تتميز بها المحافظة وتحظى بميزة تنافسية فيها.

وأكد اللواء مُحب حبشي أن إقامة المعرض تأتي بهدف إبراز المقومات والإمكانات التي تمتلكها محافظة بورسعيد كونها مركزا صناعيًا ولوجستيًا لنفاذ الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية وتشجيع المستهلكين بالاعتماد على المنتج المحلي، فضلاً عن إتاحة مختلف المنتجات للمواطنين بأسعار منافسة.

وقام رئيس الوزراء بجولة شملت عدداً من الشركات العارضة، والتي تتمتع بإنتاج يخصص نسب كبيرة منه للتصدير، وتعمل في مجالات: صناعة أقمشة البوليستر، والمواد الغذائية، والأدوات الكهربائية، والسجاد، والأدوات الصحية، والزيوت النباتية، والمنسوجات، والبخور والعطور، والأسماك المدخنة والمعلبة والمجمدة، والورق الحراري، ومنتجات الكرتون، والملابس الجاهزة، والجينز، والمنتجات الجلدية، والحقائب، والدهانات، والأحذية، والمنتجات الخشبية، والضفائر الكهربائية، ومستحضرات التجميل.

وتضمنت جولة رئيس الوزراء بالمعرض تفقد الجناح الخاص بمجموعة شركات لوتس للملابس الجاهزة، حيث استمع إلى شرح من حسام الدين جبر، رئيس مجلس إدارة المجموعة، الذي أوضح أن مجموعة شركات لوتس تعمل بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار ببورسعيد، وتقوم بإنتاج وتصدير الملابس الجاهزة"بنطلون/جاكيت"، ويصل حجم استثماراتها إلى نحو 97 مليون دولار، ونسبة تصدير منتجاتها إلى 100%، بقيمة تتخطي الـ 131 مليون دولار خلال سنة 2023، كما توفر أكثر من 10.5 ألف فرصة عمل.

وانتقل رئيس الوزراء لزيارة الجناح المخصص لشركة "كابسي للدهانات"، حيث كان فى استقباله عمرو السيد، مدير عام الإدارة التجارية وعضو مجلس إدارة شركة كابسي، الذي أشار إلى ما قامت به الشركة من جهود للتوسع فى عمليات الانتاج والتصديرمؤخرا، وزيادة حجم التصديرخلال العامين الماضيين، هذا إلى جانب تصنيع العديد من المنتجات الجديدة، تلبية لمتطلبات عدد من الأسواق العالمية، وخاصة الأسواق الأوروبية والأمريكية، التى تستحوذ على نسبة كبيرة من حجم الصادرات خلال العامين الماضيين.

كما تضمنت جولة رئيس الوزراء بمعرض "صنع فى بورسعيد" زيارة الجناح الخاص بالشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية، مصنع تكرير وتعبئة زيوت الطعام "صويا/ عباد/ ذرة"، حيث استمع إلى شرح من محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول نشاط الشركة وخططها المستقبلية للتوسع وزيادة الإنتاج، كما استمع إلى العديد من المقترحات المقدمة من جانب مسئول الشركة والتى من شأنها أن تسهم فى تخفيض أسعار بيع زيوت الطعام فى السوق المصرية.

وزار رئيس الوزراء الجناح الخاص بمصنع شركة دولفين للملابس الجاهزة، حيث استمع إلى شرح من المهندس هاني الحسيني، رئيس مجلس إدارة مصانع دولفن للملابس، وسكاي تكس للملابس، الذي أشار إلى أن حجم استثمارات الشركة تصل إلى 24 مليون دولار، وأنها تقوم بالتصدير إلى الأسواق الأمريكية، والأوروبية، ووصل حجم التصدير إلى حوالي ٢٢ مليون دولار مؤخراً، والشركة تتيح فرص عمل لنحو ٦٠٠٠ شاب وشابة.

وانتقل رئيس الوزراء إلى الجناح الخاص بمصنع شركة إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت ش. م. م، حيث استمع إلى شرح من محمد همام أحمد، مسئول الشركة، الذي أوضح أن الشركة تأسست شركة عام 2008، وهي إحدى شركات سوميتومو الكتيريك وايرنج سيستمز يوروب، التى تتبع سوميتومو العالمية، وهي واحدة من أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم واليابان، لافتا إلى أن الشركة مقامة على أرض مصر بنظام المناطق الحرة الخاصة، وتعمل في مجال تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية والكابلات للسيارات والمركبات بكافة أنواعها، ومنها (تويوتا، هوندا، رينو، بيجو، سيتروين، أوبل) باستثمارات تعادل 160 مليون يورو، وتوفر أكثر من 12000 فرصة عمل داخل مصانعها المختلفة في القاهرة الكبرى و بورسعيد.

وأضاف السيد/ محمد همام: تمتلك الشركة خمسة مصانع في مدينة بورسعيد ومصنعين في مدينة السادس من أكتوبر، وتقوم الشركة بإنتاج وتصنيع وتصدير مختلف منتجاتها لكل من: إنجلترا، فرنسا، تركيا، إيطاليا، جمهورية التشيك، سلوفاكيا، بصادرات تتعدى 267 مليون يورو سنوياً، كما أن الشركة قامت خلال الفترة الأخيرة ببناء توسعات جديدة داخل مصر، وهى الان بصدد الانتهاء من بناء المرحله الأولى من مصنعها فى العاشر من رمضان على مساحة 150 ألف متر مربع، الذى سيوفر أكثر من 3000 فرصة عمل حيث أن نسبه الانجاز الآن فى المشروع تتعدى 99%، ومن المخطط أن يبدأ تصدير فى الربع الأول من عام 2025، وانه من المقرر استثمار 8 ملايين يورو خلال الـ 12 شهرا القادمة، وذلك للتوسع فى موديلات جديدة وأيضا لزيادة الطاقه الإنتاجيه للكابلات من 240 طن الى 310 اطنان شهريا.

كما زار رئيس الوزراء الجناح الخاص بمصنع شركة "دك" للأحذية، واستمع إلى شرح من محمد فاضل مدكور، مدير عام المصنع، الذي قدم عرضاً مختصرا حول نشاط الشركة، وما يتم انتاجه من منتجات متنوعة تتضمن احذية جلدية مختلفة، واحذية رياضية، مشيراً إلى أن حجم انتاج الشركة يصل حاليا إلى 150 ألف حذاء سنوياً، وأنه من المخطط تنفيذ العديد من التوسعات خلال الفترة القادمة التى من شأنها أن تسهم فى الوصول إلى انتاج 500 ألف حذاء سنوياً، وزيادة حجم التصدير إلى العديد من الأسواق العربية والافريقية والعالمية.

وفى ختام جولته، فى ارجاء المعرض، أشاد رئيس الوزراء بتنوع المنتجات المعروضة، مجدداً التأكيد على دعم الدولة المستمر لقطاع الصناعة واتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لهذا القطاع الواعد، مع تمكين المصانع والشركات القائمة من تنفيذ المزيد من التوسعات بما يخدم خططهم واهدافهم المستقبلية فى زيادة حجم الانتاج والتصدير وفتح مزيد من الأسواق الجديدة امام منتجاتهم.