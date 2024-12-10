شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يثمن التعاون بين مصر والشركات النرويجية فى الاستثمار الأخضر والان مع تفاصيل الخبر



التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بكل من الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي في الدول النامية، والرئيس التنفيذي لشركة "يارا" النرويجية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المقابلة شهدت استعراض برنامج التنمية الاقتصادية الطموح الذي تنفذه مصر، مع التأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتمكين القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، بالإضافة إلى دعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس ثمن التعاون القائم بين مصر والشركات الحاضرة في مجال الاستثمار الأخضر، مؤكداً على مسعى مصر لتصبح مركزاً للطاقة الخضراء في المنطقة، وحرصها على دعم كافة المشروعات ذات الصلة. ومن جانبهما، وجه رئيسا الشركتين الشكر للرئيس على الاهتمام والدعم الذي تحظى به الاستثمارات النرويجية في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول أيضاً فرص التعاون مع صندوق الاستثمار النرويجي في الدول النامية، وكذا التوسع في مشروعات شركتي "سكاتك" و"يارا" في مصر، كما تم استعراض مستجدات المشروعات القائمة بالفعل وسبل تعزيزها.