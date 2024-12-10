شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على والد أسماء الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على الطبيب السوري فواز الأخرس، والد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك على خلفية مساعدته للأخير في التهرب من العقوبات المفروضة عليه.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان، أن الأخرس أُدرج على قائمة العقوبات بسبب "تقديمه المساعدة المادية أو التكنولوجية والتسهيلات لبشار الأسد، فيما يتعلق بالأمور المالية والتهرب من العقوبات".

وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تقوم حاليا بمراجعة تصنيف جماعة المعارضة المسلحة الرئيسية فى سوريا والتي أطاحت بحكومة بشار الأسد يوم الأحد كتنظيم إرهابى أجنبى. إلا أنها قالت إن مثل هذه التصنيفات قيد المراجعة بشكل مستمر، وأنه حتى فى حال تفعيلها، فإن هذا التصنيف لا يمنع المسئولين الأمريكيين من التحدث مع الجماعة.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الوزارة فى تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتبرس، إنه لا يوجد مراجعة محددة لها صلة بما حدث خلال اليومين الماضيين، لكننا نجرى مراجعة بشكل مستمر، وبناء على تحركاتهم، ربما يكون هناك تغيير فى وضع العقوبات الخاص بنا، لكن ليس لدينا شيئا اليوم.

وتابع ميلر قائلا إنه يمكن أن يكون هناك مراجعة لو بدأت حياة تحرير الشام بعض الخطوات لعكس أسباب هذا اتصنيف، وهو ما يستند تماما إلى أفعالها.

ويفرض التصنيف عقوبات هائلة على من يتم استهدافهم، منها حظر تقديم دعم مالى لمثل هذه الجماعات، على الرغم من أن ميلر قال أن هذا لا يمنع بالضرورة إجراء مناقشات بين أعضائها والمسئولين الأمريكيين.