شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إحالة 210 موظفين بالمحليات للتحقيق خلال شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً حول جهود قطاع التفتيش و تقويم الأداء والمتابعة خلال شهر نوفمبر 2024 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أى مخالفات، وكشف أى مظاهر للفساد الإدارى والمالى .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بتنفيذ 53 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 11 محافظة وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنيا، بنى سويف، سوهاج، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ ) ، وكان لهذه الحملات الآثر الإيجابى السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التى تم رصدها .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ، أن القطاع قام خلال شهر نوفمبر الماضى بنوعين من التفتيش، النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور فى أداء الوحدات المحلية، حيث تم مرور لجان التفتيش المخطط على محافظات (البحيرة ،المنيا، الإسكندرية ) لمتابعة شهادات الرفع المساحى وموقف الوحدات المحلية لتوفير الاحتياج العددى من المهندسين بتلك الوحدات ، كما تم المرور المفاجئ على حى المرج بالقاهرة لفحص كافة محاور التفتيش ، بالإضافة للمرور المفاجئ للوحدات المحلية بمحافظات إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة /الجيزة/القليوبية) .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المخططة على متابعة مدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات فى توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن على مستوى محافظات الجمهورية، ورصد التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء على أملاك الدولة، كما تضمنت الحملات متابعة عمل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة لرصد مدى التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن تلك الجهود التى بذلها القطاع خلال شهر نوفمبر أسفرت عن إحالة 210 موظفين للنيابات المخـتصة والشئون القانونية للتحقيق ، لافتة إلى ان القطاع قام بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (14) شكوى تشمل التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة ومخالفات مالية ومرافق ومخالفات إدارية.

وأشارت د.منال عوض أن الحملات التفتيشية تضمنت متابعة موقف وحدة المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية ومدى إنجازها بتلك الوحدات حيث تم المرور خلال الشهر الماضى على 20 محافظة لمتابعة موقف تلك الوحدات وهى " القاهرة ، الأقصر ، قنا ، الفيوم ، المنيا ، بورسعيد، الإسماعيلية ، الجيزة ، بنى سويف ، الغربية ، كفر الشيخ ، المنوفية ، الإسكندرية ، القليوبية ، الدقهلية ، السويس ، الشرقية ، أسيوط ، سوهاج ، دمياط "وجارى استكمال الفحص ليشمل كافة المحافظات خلال شهر ديسمبر الجارى .