شكرا لقرائتكم خبر عن المعاينة: عقار العباسية مكون من أرضى و4 طوابق من عام 1961 وانهار على ساكنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المعاينة الأولية لحادث انهيار عقار العباسية، أن المنزل مكون من أرضى و4 طوابق وروف ومبنى على قطعة أرض من عام 1961 وانهار على ساكنيه فجر اليوم، وهو من العقارات القديمة بالمنطقة وحدثت تشققات ثم انهيار كامل للعقار على قاطنيه، ويتم استكمال عمليات البحث عن أى ضحايا جراء الانهيار.

وتتمركز 6 سيارات اسعاف بمحيط العقار المنهار بمنطقة العباسية لنقل اى اشخاص يتم العثور عليهم من أسفل ركام العقار المنهار إلى المستشفى فى لحظات مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وكان شخصان لقو مصرعهما وتم انقاذ 6 آخرين من أسفل انقاض عقار الوايلى المنهار وسط تواجد القيادات الأمنية لمتابعة عمليات البحث، وتقوم قوات الإنقاذ البرى والحماية المدنية بـ البحث عن المفقودين أسفل الانقاض ، فيما يقوم رجال المباحث بسماع اقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار.

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغاً يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة العباسية وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والاسعاف الى مكان البلاغ، وتقوم قوات الشرطة بفرض كردون امنى بالمنطقة والبحث عن المفقودين جراء الحادث.