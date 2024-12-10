شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من مركز المناخ للمزارعين يجب اتباعها فى كيهك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

حدد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى عددًا من النصائح والارشادات الواجب اتباعها خلال شهر كيهك رابع الشهور فى التقويم القبطى.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات:

1- يبدأ القمح في التفريع اللى هيعمل محصول السنة.

2- يبدأ الفول في التزهير وتكوين القرون .

3- تبدأ المحاصيل الأرضية فى التحجيم الطبيعي "بطاطس - بنجر - ثوم - بصل مبكر".

4- هذه فترة الرعاية المكثفة لمحاصيل عروة الانفاق فى الطماطم وباقي الخضر.

5- لابد من الانتهاء من إجراء الخدمة الشتوية لأشجار الفاكهة "مانجو وزيتون ومتساقطات".

6- بداية حساب احتياجات البرودة وربطها بميعاد معاملة كسر السكون .

6- هناك الكثير من العمليات الزراعية والاجراءات التى لابد من انجازها بفهم ودراية وتعلم من السوابق خلال المواسم السابقة لعدم الوقوع في نفس الأخطاء وخاصة انه لا مجال لأي خطأ اضافي في ظل هذه الظروف من زيادة تكاليف مستلزمات الانتاج والتقلبات غير الاعتيادية فى المناخ .

7- هناك 3 أمراض لابد من الحذر منهم هذه الفترة هم العفن الرمادي على الفراولة وطماطم وفلفل الصوب واللفحة المتأخرة على البطاطس الشتوي واللفحة الأرجوانية على الثوم والبصل ومع برودة الجو ليلاً ستقل أو تنعدم الإصابة بالبياض الدقيقي في الطماطم والفراولة .

