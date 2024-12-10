شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب النيابات والمحاكم: بيان الخارجية تاريخى ويعكس حرص مصر على الشعب السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريم عبدالباقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إن ما تشهدة المنطقة من أحداث متسارعة وجديدة، أنما تؤكد علي أهمية الموقف المصري "شعبًا وقيادة" تجاة جماعات تفتيت الأوطان، والتي تعاملت من منطلق المصلحة وتهميش المصلحة العليا للوطن والحفاظ علي سلامة واستقرار الاراضي العربية.

وأضاف عبد الباقى، في بيان: والفضل فى حالة الاستقرار والحفاظ علي أراضينا انما تعود إلى الجيش المصرى القادر محو أي تهديد وكذلك القيادة السياسية، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رفضة الكامل والتام لأي محاولات لتهجير أهالينا داخل قطاع غزة الي سيناء وهو ما يعتبر حفاظًا علي مسار القضية الفلسطينية.

وأشاد نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم، بالموقف المصري تجاه الأحداث الجارية في سوريا، مؤكدًا احترامه وتقديره للموقف المصري وبيان الخارجية المصرية الذي عبر عن العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين "مصر وسوريا"، مشيرًا الي ان موقف مصر الثابت تجاه سوريا يحمل كل الحرص من أجل الحفاظ علي مقدرات الدولة والشعب السوري، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، لافتًا إلى دعوة مصر بضرورة توحيد الأهداف والأولويات، وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.