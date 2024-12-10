شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 220 حالة مخالفة لسيارات السرفيس والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بتكثيف الحملات الرقابية لضبط مخالفات تقطيع خطوط السير ومنع الانتظار خارج المواقف الرسمية وتيسير حركة نقل المواطنين بنطاق الأحياء والمراكز والمدن والخطوط المشتركة مع المحافظات الأخرى والاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة في هذا الشأن.

وقال محافظة الجيزة، في بيان لها، إن تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شن جهاز السرفيس والنقل الجماعي عددًا من حملات الضبط شملت المواقف ومسارات خطوط السير بنطاق المحافظة.

وأضافت أن الحملات، والتي بلغ عددها 22 حملة، استهدفت ضبط الانتظار العشوائي وتقطيع وتغيير خطوط السير وعدم الالتزام التعريفات المحددة، وتضمنت مناطق (البراجيل، الرماية، العشرين، أول وأخر فيصل، ميدان لبنان، شارع السودان، شارع الجامعة، ميدان النهضة، الوراق، الكورنيش، الطالبية ، المريوطية، المنيب، طريق مصر أسيوط الزراعى، المنصورية، نصر الدين، كوبرى العمرانية، نكلا، إمبابة).

وتابعت أن الحملات أسفرت عن ضبط 220 حالة مخالفة وتوقيع الغرامات القانونية على أصحابها، إلى جانب التحفظ على 8 سيارات، بعد ورود شكاوى من المواطنين بشأن مخالفات للسائقين.

وأشارت إلى أن الجهاز قام بتسيير عدد من سيارات السرفيس لنقل الركاب خلال فترات الذروة بخطوط سير (ميدان لبنان – 6 أكتوبر، ميدان الجيزة – 6 أكتوبر)، للتسهيل على المواطنين، وذلك في إطار الاستجابة للشكاوى.