شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: اليوم ثانى أيام كيهك رابع الشهور فى التقويم القبطى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، أن اليوم هو ثانى أيام كيهك الشهر الرابع في التقويم المصري الذى يبدأ من 9 ديسمبر إلى 8 يناير وفيه يغطي فيضان النيل الأرض وهو رمز الخير لدى قدماء المصريين.

ويعتبر التقويم القبطى واحداً من أقدم التقويمات التي عرفها البشرية حيث اخترعه المصريون القدماء ويهتم الفلاح المصرى بمتابعته طوال أيام موسم الزراعة وبخاصة موعد شهر كيهك، كما تهتم الكنيسة أيضا به خاصة مع احتفالات بدء صوم الميلاد .

وسمى شهر كيهك بهذا الإسم نسبة إلى الإله "كا هاكا" إله الخير، أو الثور المقدس المعروف عند العامة بالعجل أبيس.

ويعتبر شهر كيهك رمز الخير لدى قدماء المصريين، ومن أشهر أمثاله "كيهك صباحك مساك، تقوم من فطورك تحضر عشاك"، ومثل "اللى متشبعش فى كيهك أدعوا لها بالهلاك" كناية عن توفر العلف الخضر للمواشي، وكذلك "كيهك برد فوق وبرد تحت" أى أن البرد غلب على المسكن بأدواره"، حيث يعتبر أبرد شهور السنة وشهر طوبة.

ويتمتع شهر كيهك بجو مثالى للقمح والفول البلدي والبسلة والبطاطس الشتوى فى آخر عمرها وللبنجر العروة الأولى.