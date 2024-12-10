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جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول لطلاب قسم العربى بتجارة القاهرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول لطلاب قسم العربى بتجارة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة اعتماد الجدول الزمنى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2024/ 2025 ، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 18 ديسمبر الجارى وذلك بالنسبة لطلاب  قسم العربى النظام القديم والجديد.

وأوضحت كلية التجارة أنه يحظر الدخول بالهاتف المحمول للجان الامتحانات أو أى وسيلة الكترونية أو مادة علمية داخل اللجان الامتحانية ومن يخالف ذلك الأمر سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية ، كما أنه لن يسمح بدخول اى طالب إلى اللجنة الامتحانية بعد مرور 15 دقيقة من بداية اللجنة الامتحانية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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