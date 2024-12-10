شكرا لقرائتكم خبر عن المطران باسيليوس بطريركا لكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية والان مع تفاصيل الخبر

أجرى بمقر كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية، بالعاصمة أسمرة، اليوم الاثنين، انتخاب البطريرك السادس للكنيسة.

بدأ يوم الانتخابات بالصلاة، ثم أدلى 85 عضوًا من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة الإريترية، بأصواتهم إلى جانب جميع أديرة إريتريا، وممثلي الإيبارشيات المحلية والأجنبية، وممثلي الإيبارشيات الفرعية الأجنبية، وممثلي الكلية اللاهوتية بإريتريا.

وأدلى 5 من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بأصواتهم وفقًا للبروتوكول الموقع في وقت سابق بين الكنيستين.

وبعد قراءة مقدمة المجمع المقدس على المشاركين، تم تقديم شرح للناخبين حول عملية الانتخابات، كما تم عرض مختصر لسيادة كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية، وانتخاب بطريرك إريتريا السادس.

تم ترشيح ثلاثة أساقفة من قبل لجنة الاختيار، وتمت قراءة سيرتهم الذاتية باللغتين التجرينية والإنجليزية.

وبعد فرز الأصوات أمام مندوبي المجمع المقدس بمصر، تم انتخاب المطران الأب باسيليوس بالإجماع بطريركًا سادسًا لكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية المقدسة، وأعرب المجمع المقدس عن فرحته من خلال ممثل المجمع المقدس في إريتريا.

وتمت قراءة بيان المجمع المقدس الذي أعلن فيه انتخاب البطريرك السادس، ومن جهته عبر وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سعادته بإجراء الانتخابات واختيار بطريرك الكنيسة الإريترية الشقيقة، متمنين لقداسة البطريرك أبونا باسيليوس العمر المديد والصحة الجيدة.

وانتهت مراسم الانتخابات بالصلاة بعد أن قدم أعضاء وفد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية هدية من قداسة البابا تواضروس الثاني.

ومن المقرر أن تقام صلوات تنصيب البطريرك الجديد يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025 بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بأسمرة العاصمة.



تنصيب المطران



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