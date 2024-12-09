شكرا لقرائتكم خبر عن أمل عمار تلتقى المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

التقت اليوم المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة بالدكتورة سيما بحوث المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين، جاء ذلك على هامش مشاركتها فى اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا)، والاجتماع رفيع المستوى حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، المنعقدة فى العاصمة العُمانية، مسقط.

حيث أعربت رئيسة المجلس عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة على أن ملفات التمكين الاقتصادى وبرامج رفع القدرات والقيادة والمشاركة السياسية على قائمة أولويات مصر خلال الفترة القادمة، معربة عن تطلعها لاستمرار التعاون المثمر مع هيئة الأمم المتحدة.

وأعربت الدكتورة سيما بحوث عن أهمية الدور الريادى الذى تقوم به مصر فى الإقليم العربى فى مجال المرأة والأمن والسلام، مؤكدة أهمية التعاون والدعم المتبادل بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومى للمرأة، وأشادت بجهود المجلس خلال الفترة الماضية التى شهدت العهد الذهبى للمرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، قد توجهت إلى مسقط، بسلطنة عمان، للمشاركة فى فعاليات الاجتماعين رفيعى المستوى اللذين تنظمهما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا(الاسكوا)، وهما الدورة الثانية عشر للجنة المرأة التابعة للإسكوا، والاجتماع العربى الرفیع المستوى حول التقدم المحرز فى تنفیذ إعلان ومنھاج عمل بيجين+30، بعد ثلاثين عاما على اعتمادهما، والذى يعقد بالشراكة بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك على مدار يومى 8 و9 ديسمبر الجارى.

ومن المقرر أن تشارك رئيسة المجلس أيضًا فى جلسة بعنوان المرأة وصنع القرار، وفى حفل اطلاق التحديث السنوى لمصفوفة العدالة بين الجنسين والقانون، ضمن فعاليات الاجتماع العربى الرفیع المستوى حول التقدم المحرز فى تنفیذ إعلان ومنھاج عمل بيجين+30.