شكرا لقرائتكم خبر عن الجامع الأزهر يتيح لأبناء المصريين بالخارج فرصة الالتحاق ببرامج تحفيظ القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الأزهر الشريف مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم بالالتحاق برواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر بنظام الدراسة عن بعد، وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الأزهر الشريف على توفير برامج لأبناء المصرين بالخارج لتيسر لهم سبل ربط أبنائهم بكتاب الله، بطريقة سهلة وعلى يد المتخصصين، وتبدأ الدفعة الأولى لهذه المبادرة في يناير 2025 بقدرة استيعابية قدرها 5000 دراس، وتحت إشراف مباشر من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العلمي للأروقة، إن الدراسة ببرنامج رواق القرآن الكريم لأبناء المصرين بالخارج، ستكون بنظام الدراسة عن بُعد عبر المنصة الدولية للأزهر الشريف، مما يتيح فرصة لكل المصريين المقيمين في الخارج للالتحاق بالرواق الأزهري، في خطوة تهدف إلى تيسير الوصول إلى تحفيظ القرآن الكريم وتعزيز الارتباط بكتاب الله، مما يسهم في توسيع نشاط رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر.

كما أوضح الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، أن التقديم للالتحاق ببرامج رواق القرآن الكريم للمصرين بالخارج سيبدأ من اليوم ولمدة 15 يومًا، على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية: أولا: أن يكون متقنًا للغة العربية، مما يسهل عملية التعلم والتفاعل مع كتاب الله تعالى، ثانيا: يشترط في المتقدم لبرامج رواق القرآن الكريم للمصرين بالخارج أن يكون الطالب مقيمًا خارج مصر، ثالثًا: سداد الرسوم المقررة لفتح الملفات الخاصة بالالتحاق في الرواق، وذلك بعد اجتياز اختبار تحديد المستوى، رابعًا: ألا يقل عمر المتقدم عن 5 سنوات للتسجيل في رواق الأطفال، وألا يقل عمر المتقدم عن 13 سنة للتسجيل في رواق الكبار، مبينًا أن هذه المبادرة تعزز الهوية الثقافية والدينية لأبناء الجاليات المصرية، مما يساعدهم في الحفاظ على تراثهم وتقاليدهم وهويتهم الإسلامية ونشر الفكر الوسطي.

يمكن للراغبين في التقديم زيارة الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على مزيد من التفاصيل حول عملية التسجيل والشروط اللازمة وذلك عبر الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/services/form/367