شكرا لقرائتكم خبر عن هتكسب كام فى السنة من شهادة الادخار البنكية 30%؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر البنك الأهلى المصرى، فى طرح شهادات الادخار البنكية مرتفعة العائد، حيث تعد الشهادة ذات العائد المتناقص 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر.

وشهادة الادخار متناقصة العائد مدتها 3 سنوات بفائدة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.

ويمكن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% حيث تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 30000 جنيه و25000 جنيه فى السنة الثانية و20000 جنيه للسنة الثالثة.

وأكد البنك الأهلى المصرى عدم إصداره لـ شهادات إدخار جديدة بسعر عائد 30% وأن الشهادة القائمة هى الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوى بسعر العائد 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.