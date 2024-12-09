شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلي على مواقع للجيش السوري والان مع تفاصيل الخبر

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن القصف الإسرائيلي هو ما يرق سوريا في هذه اللحظات، حيث استهدف جيش الاحتلال مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، والتي تحتوي على أسلحة نوعية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، أن هذه الأسلحة تشمل صواريخ ومضادات جوية بالإضافة إلى ذخائر مدفعية ودبابات منذ الأمس، بحسب ما أفاد به قادة ميدانيون من الجيش الوطني.

وتابع: «تعرضت أكثر من 100 نقطة في محيط العاصمة دمشق للقصف، مما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة أربعة آخرين جراء استهداف أحد القطاعات العسكرية سقط أحد الصواريخ في منطقة مأهولة، مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص، خمسة منهم من عائلة واحدة».

وواصل: «كما أشار قائد في الجيش الوطني إلى أن هذه الصواريخ العشوائية تمثل تهديداً للأمن الوطني السوري، حيث استغلت إسرائيل الفراغ الذي نتج عن غياب إدارات الدفاع الجوي السوري، ووجهت ضرباتها نحو المواقع العسكرية السورية».

واستكمل: «في سياق آخر تم الإعلان عن تعيين محمد البشير، رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير مناطق ريف إدلب، ووفقاً لمصادر موثوقة فقد عُقدت عدة اجتماعات بين وزراء حكومة الإنقاذ ووزراء من الحكومة السورية المنتهية صلاحيتها في دمشق».