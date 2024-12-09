شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 2 مليون و 354 ألفا سجلوا للحصول على كارت الخدمات المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة هو استجابة لتوجيهات الرئيس السيسى بخصوص دمج أصحاب الإعاقة وتمكينهم من الحياة فى المجتمع بشكل سهل وميسر.

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن هذه البطاقة ذكية تصدرها وزارة التضامن الاجتماعى للمواطنين المصريين بهدف دمج جميع الخدمات الحكومية والاجتماعية فى بطاقة واحدة وتحقق الكثير من المميزات من أهمها الدمج فى المدارس والجامعات، والتعيين ضمن الـ 5%، والإعفاء الجمركى على الأجهزة التعويضية والسيارات الوافدة من الخارج، وخصومات فى وسائل النقل، والكشف المجانى بالمستشفيات التابعة للتأمين الصحى.

ولفت حسام عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان من خلال إدارة المجالس الطبية المتخصصة أطلقت موقع إلكترونى فى 14 يناير 2022 تسهيلا على ذوى الإعاقة للتسجيل للكشف الطبى للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

تابع حسام عبد الغفار، ضوابط التسجيل للحصول على هذه الخدمة هى درجات الإعاقة المتواجدة فى قانون الإعاقة وهى 3 مستويات من الإعاقة ولها ضوابط محددة ومعايير مذكورة فى القانون.

وأوضح حسام عبد الغفار أن كل خطوات الحصول على هذه البطاقة تأتى عن طريق التنسيق والتكامل ما بين وزارة الصحة والتضامن الاجتماعى، وبلغ عدد الطلبات التى تم تسجيلها على الموقع حتى 9 ديسمبر 2 مليون 354 ألف طلب، وتم العرض على اللجنة 2 مليون و 285 ألفا.