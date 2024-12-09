شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يطلق قناة على فيس بوك لمتابعة أهم الأخبار والأحداث على مدار الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لريادة وتفرد ”الخليج 365”، أطلق الموقع خدمة إخبارية جديدة عبر فيس بوك ليتيح للقارئ العزيز متابعة الأخبار والفيديوهات التي تغطى الأحداث الهامة والخدمات المتنوعة.

وانطلقت قناة الخليج 365 على فيس بوك، عبر اللينك التالي: أضغط هنا

وتتيح الخدمة للقراء الأعزاء نشر الأخبار والفيديوهات الخاصة بالأحداث أولا بأول، ليكون القارئ العزيز على إطلاع تام بكل ما هو جديد سواء في الشأن المحلى أو العالمى على مدار الساعة، فضلا عن اللقطات النوعية التي تشمل مجالات عديدة اجتماعية ورياضية وفنية وثقافية وسياسية وغيرها.



ويدعو الخليج 365 متابعيه إلى الاشتراك في الخدمة المجانية، وتلقى كل ما هو جديد وهام وجدير بالمتابعة.