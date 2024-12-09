شكرا لقرائتكم خبر عن العشائر الفلسطينية تثمن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة دور جمهورية مصر العربية في دعم القضية الفلسطينية واحتضان الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني وإغاثة سكان قطاع غزة

وقال عاكف المصرى المفوض العام للهيئة العليا للعشائر، إن الدولة المصرية منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لم تأل جهدا في سبيل توفير المساعدات والمواد الطبية والإغاثية بكل الطرق.

وأكد المصري إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يثمن عالياً الجهود المصرية الخالصة في إغاثة وايواء اهلنا في قطاع غزة واحتضانهم الدائم للفصائل الفلسطينية، وحرص مصر على إنهاء الانقسام والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.