شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس بارد ليلا وشبورة والصغرى بالقاهرة 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي "هارالد الخامس" ملك النرويج، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية والمواقع القيادية المجاورة لها، بما يمثل احتلالا لأراض سورية، ويعد انتهاكا صارخا لسيادتها ومخالفة صريحة لإتفاق فض الاشتباك لعام 1974، جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية. مصر تدين استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. رئيس الوزراء يتابع جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات رئاسية بإحياء الصناعات المتقدمة، ومنها صناعة الجلود وضرورة الاستفادة من كل الخبرات لتطوير هذه الصناعة. قال الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه سيتم تسليم 21 مدبغة كاملة المستندات لأصحابها اليوم، معلنا عن طرح المجموعة الأولى من مصانع الدباغة الجاهزة والتي تشمل 43 مصنع كاملة التجهيزات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. قال المهندس محمود محرز، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير، إن مدينة الجلود بالروبيكي تعد واحدة من أهم التجمعات الصناعية الرائدة في الشرق الأوسط، وتتميز بموقع جغرافي على شبكة طرق متنوعة تربطها بأهم الموانئ على البحرين الأبيض والأحمر، ما يساهم في سرعة وصول وسهولة عملية النقل والتصدير والاستيراد. تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، واستمراراً لجهود القوات البحرية فى إحكام السيطرة الأمنية على كافة السواحل البحرية المصرية، نجحت إحدى وحدات القوات البحرية بنطاق قاعدة 3 يوليو فى التصدى لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة، وذلك بنطاق البحر المتوسط، حيث تمكنت من ضبط مركب صيد غير منصاعة أثناء دخولها المياه الإقليمية المصرية، وأثناء المعارضة تم تبادل لإطلاق النيران، وعقب إحكام السيطرة على المركب ضُبط على متنها 3 أفراد، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة مختلفة الأنواع . القوات البحرية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بنطاق البحرين المتوسط والأحمر رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد الموافقة النهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري. رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد 22 ديسمبر محافظة الجيزة تفتتح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى العمرانية محمود محرز: تخصيص 506 أفدنة لمدينة الجلود بالروبيكي و282 فدانا لمحطات المعالجة قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده تواصل دعم وحدة الأراضي السورية، وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "سنعمل على مساعدة سوريا للعيش في سلام مع جيرانها، وسنعمل على عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بأمان". وزير خارجية تركيا: سنعمل على عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بأمان كامل الوزير: طرح 43 مصنع دباغة بمدينة الجلود على منصة مصر الصناعية الرقمية رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بإحياء الصناعات المتقدمة

قال وزير التجارة السوري للقاهرة الإخبارية، إننا لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي عاما كاملا.. ومخزون السلع التموينية يصل إلى 6 أشهر. وزير التجارة السورى للقاهرة الإخبارية: لدينا مخزون من القمح يكفى عاما كاملا

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط على السائق "أ.ص" 23 سنة طالب بكلية التجارة، سائق السيارة الميكروباص التى تعرضت للغرق أمس بالترعة الإبراهيمية بمحافظة أسيوط بمركز ديروط، وتحرر المحضر اللازم، وتمت إحالته للنيابة العامة. يغيب الرباعى "مصطفى شوبير ومحمد هانى وكريم فؤاد وعلى معلول" لاعبو الأهلى عن رحلة المارد الأحمر المتوجهة إلى قطر غداً الثلاثاء لخوض مباراة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" بسبب الإصابة. غياب 4 لاعبين عن قائمة الأهلى قبل التوجه لقطر لخوض مباريات إنتركونتيننتال غدا طقس بارد ليلا شديد البرودة بشمال الصعيد وشبورة والصغرى بالقاهرة 14 درجة تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الرئيس السيسى يدعو ملك النرويج لزيارة مصر وحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبيرالتحفظ على سائق ميكروباص حادث ترعة الإبراهيمية فى أسيوط وإحالته للنيابة