شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق جنوب دمشق والان مع تفاصيل الخبر

قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن طائرات حربية إسرائيلية تحلق جنوب دمشق، مشيرا إلى وجود قصف جوي إسرائيلي جنوب العاصمة السورية دمشق.

فيما قال إعلام إسرائيلي، إن الجيشين الإسرائيلي واللبناني واليونيفيل والولايات المتحدة وفرنسا عقدوا اليوم الاجتماع الأول للجنة مراقبة وقف إطلاق النار.