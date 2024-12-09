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القاهرة الإخبارية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق جنوب دمشق

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 05:48 م

قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن طائرات حربية إسرائيلية تحلق جنوب دمشق، مشيرا إلى وجود قصف جوي إسرائيلي جنوب العاصمة السورية دمشق.

 

فيما قال إعلام إسرائيلي، إن الجيشين الإسرائيلي واللبناني واليونيفيل والولايات المتحدة وفرنسا عقدوا اليوم الاجتماع الأول للجنة مراقبة وقف إطلاق النار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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