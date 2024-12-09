شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات توضح أحقية صرف حافز تطوير التعليم لأخصائيى التدريس والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المديريات التعليمية، أحقية أخصائي التدريس في صرف حوافز الصفوف الأولي للمنظومة الجديدة الذين تم تسوية حالتهم الوظيفية بمؤهلات أعلى اثناء الخدمة من عدمه، موضحة أنه بدراسة الموضوع مع الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أفادت أن وظيفة أخصائي تدريس ليست من وظائف التعليم ولا تخضع لـ قانون التعليم ولا يجوز أن يتم منح من يشغلها أي بدل يتم منحه للمعلمين الخاضعين للقانون 2007/155 السابق الإشارة إليه".

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المستفيدة من الحافز المادى لتطوير التعليم، موضحة أنه يحصل عليه المعلمون والموجهون والإداريون فى الصفوف الدراسية بالمرحلة الابتدائية، وأيضا نفس الفئة فى الصف الأول الإعدادى، كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا رسميا إلى المديريات التعليمية والإدارات بشأن صرف حافز تطوير التعليم لمديرى ووكلاء المدارس الابتدائية، بعد موافقة وزارة المالية على إدراجهم ضمن الفئات المستفيدة من حافز التطوير.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أقرت مدي أحقية المعلمين المعينين بمسابقة الـ 30 ألف معلم شاغلي وظيفة معلم مساعد، في صرف حافز تطوير منظومة التعليم الجديدة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، علي أحقية المعلم المساعد المعين بمسابقة الـ 30 الف معلم في صرف حافز منظومة التعليم الجديدة حال ممارسة العمل الفعلي وتوافر شروط استحقاقه للصرف، وتنفيذاً لما ورد بنموذج العقد وكتاب الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن نموذج عقد العمل لشغل وظيفة معلم مساعد وأخصائي مساعد تبين أنه نص البند الثاني منه علي أن يتقاضى الطرف الثاني بموجب هذا العقد مكافأة شهرية تعادل الحوافز والمكافآت والبدلات والأجور المتغيرة الأخرى وفقا للقرارات المنظمة .