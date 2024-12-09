شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 8.5 مليار جنيه تكلفة تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هناك عمل وجهد مستمر في منظومة النظافة والمخلفات، وهناك عمل مع القطاع الخاص، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بهذا الملف اهتماماً كبيرا ويتابعه، وتابعت: لم نصل للنهاية أو أقصى شيء في المنظومة ولكن هناك نجاح كبير حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة تقصى أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنه 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، بحضور وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية.

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع، المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، موضحة أن البرنامج الأول في المنظومة يتعلق بتطوير البنية التحتية ومخصص له 8.5 مليار جنيه.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إنه يتم رفع 6 ملايين طن من التراكمات للمخلفات بالمحافظات في 54 موقعا، من إجمالي 6.5 مليون طن، ويتبقى حاليا نصف مليون طن جاري رفعها، كما تم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، والانتهاء من تنفيذ 11 محطة وسيطة ثابتة وجاري تنفيذ 4 محطات أخرى بإجمالي 15 محطة، وهناك 46 مدفنًا صحيًا تم الانتهاء من 31 مدفن صحي وجاري التنفيذ في 15 مدفنا.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك 12 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، تم الانتهاء من وتسليم 10 مصانع وخطوط، وجاري تنفيذ 2 مصنع، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من 4 خطوط فرو أولي، لافتة إلى أن الوزارة تستهدف استكمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بحلول 2027.

وقالت عوض، إن الوزارة تهدف إلى استكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 11 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي، كما تم توقيع عقود لإدارة وتشغيل المنظومة في 7 محافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطط المستقبلية للمنظومة تشمل تنفيذ 9 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات، وإنشاء 20 مدفنًا صحيًا، وغلق المقالب العشوائية، مع الاستمرار في التعامل مع الترع والمصارف الواقعة داخل الكتلة السكنية، لافتة إلى أنه في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تتابع الوزارة جهود معالجة وتطهير مصرف كتشنر في ثلاث محافظات، مع وضع 7 مناقصات تم طرح 5 منها وترسية 4 بقيمة 57 مليون يورو، وهو ما يمثل 72% من إجمالي التمويل، حيث تشمل المشروعات إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات، 2 محطة وسيطة، تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات، وإغلاق وتأهيل المقلب العمومي.

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جتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية