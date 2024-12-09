شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: تشميع منشآت مخالفة وتسبب إزعاجًا للمواطنين بمنطقة كعبيش والان مع تفاصيل الخبر

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم حملة مكبرة لرفع كل التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بشارع كعبيش والطوابق والمنشية فيصل.

جاء ذلك انطلاقًا من تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية على الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد من المنشآت المخالفة التي تدار دون تراخيص وتتسبب في إزعاج المواطنين على مدار اليوم بشارع كعبيش، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وضمت الحملات رفع حوالي 600 حالة إشغال للطريق العام لمحال الخضراوات والفواكه بمدخل منطقة الطوابق وتعديات للباعة الجائلين والمحال العامة والمطاعم بشارع المنشية فيصل، وقد تم مصادرة الإشغالات مع تحقيق الانضباط بالشارع إلى جانب إزالة ورفع الباعة المفترشين للطريق العام وفروشات مقاهى بالجزر الوسطى بالطوابق واستاندات المعروضات التابعة لهم وإزالة التندات والبروز والإعلانات المخالفة والحواجز الحديدية، وذلك بمتابعة بالتعاون مع شرطة المرافق.