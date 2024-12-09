شكرا لقرائتكم خبر عن ممشى سياحى ومتنزهات ضمن المرحلة الثانية من تطوير محور المنصورية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

وفق رؤية حضارية متكاملة، تنفذ محافظة الجيزة المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتجميل ورفع كفاءة محور المنصورية، بدءًا من الطريق الدائرى حتى كوبرى عز.

يهدف المشروع إلى تحسين الصورة الذهنية والبصرية لذلك المحور المرورى الهام فى إطار خطة الدولة بتطوير كل المقاصد السياحية والمناطق المؤدية لها لاستعادة الوجه الحضارى، وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية التى تشهدها المنطقة الأثرية والمحيطة بالمتحف المصرى الكبير.

وراعت المحافظة فى أعمال التطوير، إنشاء ساحات انتظار حضارية، ودعم الممشى الجديد بمساحات خضراء وأشجار ومكونات جمالي؛ لتحقيق المظهر الحضارى اللائق، بالإضافة إلى إنشاء بارتشينات خدمية عبارة عن محال وبازارات سياحية.

وتضمنت أعمال التطوير دعم الممشى بالمرافق وأرصفة المشاة وشبكة إنارة ذات طراز جمالى، بالإضافة إلى رصف ورفع كفاءة الطريق المرورى سواءً للقادم من الطريق الدائرى الجنوبى أو المتجه إلى الطريق الدائرى الجنوبى.

يأتي ذلك بالتزامن مع خطة التطوير التى تنفذها المحافظة لترعة المريوطية ومحيطها من أعمال تغطية ورفع كفاءة لإنشاء ممشى سياحى ومواقف سرفيس وساحات انتظار حضارية ونقاط خدمية نموذجية بما يتماشى مع أعمال التطوير الشاملة لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه.