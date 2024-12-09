شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يشارك فى افتتاح معرض"المؤتمر العالمى لتحلية المياه" بأبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في افتتاح المعرض المقام على هامش "المؤتمر العالمى لتحلية المياه" والمنعقد في مدينة أبوظبى بدولة الإمارات، حيث يقام المعرض هذا العام بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية ذات الخبرة فى مجالات تحليه المياه.

وأكد سويلم، أن المعرض المقام ضمن هذه الفعالية البارزة يمثل فرصة متميزة للإطلاع على أحدث تقنيات تحلية وإعادة استخدام المياه الحالية والجديدة، وذلك في إطار السعي لتعزيز الاعتماد على تكنولوجيا تحلية المياه للمساهمة فى مواجهة تحديات المياه والغذاء على المستوى العالمى.

جدير بالذكر، أن المؤتمر العالمي لتحلية المياه يعد بمثابة منصة عالمية تفاعلية تتيح للأطراف المعنية ضمن قطاع تحلية المياه استعراض التوجهات العالمية وأحدث التكنولوجيا المُبتكرة التى تلعب دوراً في مستقبل القطاع حيث سيبحث المؤتمر في الإجراءات الاستباقية للحد من الانبعاثات الكربونية وجذب الاستثمارات طويلة الأمد الضرورية لمستقبل مستدام .