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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن إصابات خشونة المفاصل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 09 ديسمبر 2024 03:21 م
قالت هيئة الدواء المصرية إن خشونة المفاصل تسبب تراجعا في حرية حركة المفصل أو صعوبة تحريكه نتيجة للألم.
وتابعت هيئة الدواء فى إنفوجراف نشرتة اليوم على صفحتها على الفيس بوك : خشونة المفاصل تحدث بشكل طبيعي مع تقدم العمر ويمكن أن تكون عرض لمرض يسبب التهاب أو ألم المفاصل مثل :-
- التهاب المفاصل التنكسي
- التهاب المفاصل الروماتويدي
- الألم العضلي الليفي المتفشي (فيبروميالجيا) والنقرص.
إنفوجراف
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