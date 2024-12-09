شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن إصابات خشونة المفاصل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية إن خشونة المفاصل تسبب تراجعا في حرية حركة المفصل أو صعوبة تحريكه نتيجة للألم.​​

وتابعت هيئة الدواء فى إنفوجراف نشرتة اليوم على صفحتها على الفيس بوك : خشونة المفاصل تحدث بشكل طبيعي مع تقدم العمر ​ويمكن أن تكون عرض لمرض يسبب التهاب أو ألم المفاصل مثل :-

- التهاب المفاصل التنكسي

- التهاب المفاصل الروماتويدي

- الألم العضلي الليفي المتفشي (فيبروميالجيا) والنقرص.​