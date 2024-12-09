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هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن إصابات خشونة المفاصل.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 03:21 م

قالت هيئة الدواء المصرية إن خشونة المفاصل تسبب تراجعا في حرية حركة المفصل أو صعوبة تحريكه نتيجة للألم.​​

وتابعت هيئة الدواء فى إنفوجراف نشرتة اليوم على صفحتها على الفيس بوك : خشونة المفاصل تحدث بشكل طبيعي مع تقدم العمر ​ويمكن أن تكون عرض لمرض يسبب التهاب أو ألم المفاصل مثل :-

- التهاب المفاصل التنكسي
- التهاب المفاصل الروماتويدي
- الألم العضلي الليفي المتفشي (فيبروميالجيا) والنقرص.​


 إنفوجراف

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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