شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر والنرويج والان مع تفاصيل الخبر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بـ"مسعود قره خان" رئيس البرلمان النرويجي، وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالبرلمان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس حرص في مستهل اللقاء على التأكيد على الدور المحوري للتعاون البرلماني في تعزيز الحوار بين الشعوب، مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.