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درجات الحرارة فى المحافظات من اليوم الاثنين 9-12-2024 وحتى السبت المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 02:30 م

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكل الأنحاء من الإثنين 9 ديسمبر 2024، إلى السبت 14 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الإثنين 9 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.  - السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.  - شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.  - جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.  - السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.  - شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.  - جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة.

الأربعاء 11 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.  - السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.  - شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.  - جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

الخميس 12 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.  - السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.  - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.  - جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.

الجمعة 13 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.  - السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.  - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.  - جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

السبت 14 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.  - السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.  - شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.  - جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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