شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين : افتتاح سوق اليوم الواحد بالعمرانية.. صور. والان مع تفاصيل الخبر

استمرارا لسلسلة افتتاحات أسواق اليوم الواحد، والذي تنظمه الشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت اشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع المحافظات، تفتتح محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، سوقا جديدا لليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، وكذلك بمدينة طنطا بمحافظة الغربية وذلك لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بأن مبادرة أسواق اليوم الواحد والتي تشهد توسعاً مستمراً تأتي في اطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

يأتي هذا السوق كخطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية. ويسهم السوق في تحقيق التوازن السعري، بما يدعم الأسر المصرية ويخفف من الضغوط الاقتصادية عليها

تندرج هذه الأسواق ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية في القطاع التجاري وزيادة القوة الشرائية، وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

والجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية افتتحت مجموعة من أسواق اليوم الواحد خلال الفترة السابقة ، وجاري العمل على تعميم هذه المبادرة في جميع المحافظات، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف المناطق، ما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، مع التأكيد علي ان كافه الأسواق السابقة والتي تم افتتاحها تعمل في نفس أماكنها.



افتتاح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى العمرانية



الخضروات والفاكهة فى سوق اليوم الواحد



السلع الغذائية فى سوق اليوم الواحد