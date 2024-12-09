شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم الدولى لمكافحة الفساد.. النيابة الإدارية تؤكد تلقيها شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

تؤكد هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق، تلقيها شكاوي المواطنين من خلال قنواتها المختلفة عبر الآليات المنوه عنها بالبيان المرفق، وذلك بمناسبة حلول اليوم الدولي لمكافحة الفساد، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون موافقًا للتاسع من ديسمبر من كل عام، وإيماناً من النيابة الإدارية بالأهمية البالغة لدور المواطن الإيجابي في مكافحة الفساد، وهو ما حرصت على إبرازه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 - 2030.

وضعت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق آليات تلقى منظومة إدارة الشكاوى ومكافحة الفساد لشكاوى المواطنين، وهي:

1. الاتصال على الخط الساخن 16117 ويعمل من يوم السبت حتى يوم الخميس، بدءا من الساعة الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

2. البريد الإلكترونى "[email protected]" ويستقبل الشكاوى على مدار ال24 ساعة.

3. تطبيق الواتس أب على رقم 01050601888.

4.الفاكس على رقم 0238245231.

5. قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram 1411:

6. الرسائل القصيرة : 1411١

7. البريد، ويتسقبل الشكاوى خلال مواعيد العمل الرسمية.

8. الحضور الشخصى وتقدم الشكوى مباشرة بمعرفة الشاكى لمنظومة الشكاوى فى مبنى رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر.



أليات تلقي النيابة الإدارية لشكاوي المواطنين