شكرا لقرائتكم خبر عن نائلة جبر تؤكد على أهمية مشاركة الشباب في مواجهة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر اليوم، مؤتمر الشباب حول الهجرة، والذي يستمر لمدة يومين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، معربة عن سعادتها للتحدث في هذا التجمع لعدد كبير من الشباب المتحمس لمعالجة واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في عصرنا وهي الهجرة غير الشرعية.

وأكدت السفيرة نائلة جبر أن هذه ظاهرة الهجرة غير الشرعية تؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم ، وأنه من الأهمية بمكان بشكل خاص التواصل مع الشباب الذين سيشكلون مستقبل المجتمعات، موضحة أن الهجرة جزء من التاريخ البشري لقرون، وشكلت المجتمعات والثقافات والاقتصادات فهي ليست مجرد تحدٍ، بل هي أيضًا فرصة، فمن خلالها يمكن تعزيز التبادل الثقافي والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت السفيرة نائلة جبر أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية سببًا للقلق، وشكلت تحديات كبيرة للحكومات في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية لما يرتبط بها من مخاطر عميقة، فهي لا تؤدي فقط إلى استغلال البشر والاتجار بهم وانتهاك حقوق الإنسان الفردية والجماعية، بل إنها تضغط أيضًا على الخدمات الاجتماعية وتهدد الأمن الوطني.

وأضافت السفيرة نائلة جبر انه من الضروري أن ندرك أهمية مشاركة الشباب في معالجة تعقيدات الهجرة. وحثت الشباب على مشاركة أفكارهم بحرية، واكدت انه من الممكن تمهيد الطريق لمستقبل يتم فيه إدارة الهجرة بشكل مسؤول، ويتم فيه الحفاظ على الكرامة الإنسانية وتمكين الشباب من القيادة. ومن خلال تعزيز روح التعاون والتشارك، و تسخير القوة الجماعية للشباب لدفع التغيير الإيجابي في مجتمعاتنا.