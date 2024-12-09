شكرا لقرائتكم خبر عن سعر زيت الطعام فى سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

طرح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، اليوم الإثنين، زيت الطعام بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يطرحه من مواد وسلع غذائية بتخفيضات تصل لـ30%.

وجاءت قائمة أسعار زيت الطعام في السوق على النحو الآتي: عبوة زيت الخليط زنة 800 مللي بـ50 جنيهًا، عبوة زيت الخليط زنة 900 مللي بـ57 جنيهًا، وعبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، وعبوة زيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه، وعبوة زيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن سوق اليوم الواحد يهدف إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، مع توفير تجربة تسوق مريحة تلبي احتياجات الجميع.

وأكد حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة والثابتة فى كل الأحياء والمناطق خاصة المناطق ذات الكثافات السكانية العالية لتوسيع دائرة النفع للمواطنين.