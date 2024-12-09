شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تفتتح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى العمرانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويوفر السوق، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن أسواق اليوم الواحد تساهم في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن السوق سيساهم في توفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق والمحال العامة، ويخدم مواطني أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية.



افتتاح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى العمرانية



الخضروات والفاكهة فى سوق اليوم الواحد



اللحوم فى سوق اليوم الواحد