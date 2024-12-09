شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: مدينة الروبيكى الأولى فى صناعة الجلود بالشرق الأوسط وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن مدينة الروبيكي للجلود تحولت من حلم إلى حقيقية بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنها أول مدينة متخصصة لصناعة الجلود في الشرق الأوسط وإفريقيا.

أضاف كامل الوزير، خلال فعاليات الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود بالروبيكي، أن المدينة مجهزة بالكامل لخدمة المستثمرين، لافتا إلى دعم الحكومة المصرية لمدينة الجلود لتكون مصر مركزا صناعيا إقليميا وخاصة في صناعة الجلود.

وتابع كامل الوزير: "مدينة الجلود بالروبيكي تتمتع بشبكة طرق خارجية وداخلية عالية الكفاءة، بالإضافة إلى عمل خط سكك حديد (العاشر من رمضان – بلبيس) بطول 63 كيلو، لربط المدينة بالمنطقة اللوجستية والميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان، كما تم توفير وسائل نقل داخلية لانتقال العاملين من المصانع إلى محطة الروبيكي".

وأشار، إلى أنه تم توفير خطوط نقل لخدمة المترددين على مدينة الجلود بالروبيكي، وتم تسكين جميع المدابغ المنقولة من منطقة مجرى العيون إلى المدينة.