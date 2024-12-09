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رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بإحياء الصناعات المتقدمة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 11:27 ص

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات رئاسية بإحياء الصناعات المتقدمة، ومنها صناعة الجلود وضرورة الاستفادة من كل الخبرات لتطوير هذه الصناعة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب جولته بمدينة الروبيكي بمدينة الجلود في الروبيكي: "الدولة تدعم القطاع الخاص وتوفر له كل الاحتياجات من أجل دعم صناعة الجلود".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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