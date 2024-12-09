شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بإحياء الصناعات المتقدمة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات رئاسية بإحياء الصناعات المتقدمة، ومنها صناعة الجلود وضرورة الاستفادة من كل الخبرات لتطوير هذه الصناعة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب جولته بمدينة الروبيكي بمدينة الجلود في الروبيكي: "الدولة تدعم القطاع الخاص وتوفر له كل الاحتياجات من أجل دعم صناعة الجلود".