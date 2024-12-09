شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون للترويج لمدينة الروبيكى خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالإثنين، 09 ديسمبر 2024 10:43 ص
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون للترويج لمدينة الروبيكى خارج مصر.
ويشارك الدكتور مصطفى مدبولى، فى مراسم الإعلان عن الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود فى الروبيكي.
ويعد الهدف الرئيسى من مشروع مدينة الجلود بالروبيكي ببدر هو إنشاء مدينة عالمية متكاملة لصناعة الجلود فى المنطقة، تم تخطیطھا فى ضوء أعلى المعايير العالمیة لتكون قادرة على التصدير لأكبر الأسواق العالمية.
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