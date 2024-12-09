رئيس الوزراء يوزع عقود المرحلة الأولى لمستفيدى تعويضات سور مجرى العيون

ويعد الهدف الرئيسى من مشروع مدينة الجلود بالروبيكي ببدر هو إنشاء مدينة عالمية متكاملة لصناعة الجلود فى المنطقة، تم تخطیطھا فى ضوء أعلى المعايير العالمیة لتكون قادرة على التصدير لأكبر الأسواق العالمية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012