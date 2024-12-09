شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوزع عقود المرحلة الأولى لمستفيدى تعويضات سور مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالإثنين، 09 ديسمبر 2024 11:23 ص
شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، توزيع عقود المرحلة الأولى لمستفيدى تعويضات سور مجرى العيون.
ويشارك الدكتور مصطفى مدبولى، فى مراسم الإعلان عن الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود فى الروبيكي.
ويعد الهدف الرئيسى من مشروع مدينة الجلود بالروبيكي ببدر هو إنشاء مدينة عالمية متكاملة لصناعة الجلود فى المنطقة، تم تخطیطھا فى ضوء أعلى المعايير العالمیة لتكون قادرة على التصدير لأكبر الأسواق العالمية.
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