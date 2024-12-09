شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود فى الروبيكى والان مع تفاصيل الخبر

يشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم الإعلان عن الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود فى الروبيكي.

ويعد الهدف الرئيسى من مشروع مدينة الجلود بالروبيكي ببدر هو إنشاء مدينة عالمية متكاملة لصناعة الجلود فى المنطقة، تم تخطیطھا فى ضوء أعلى المعايير العالمیة لتكون قادرة على التصدير لأكبر الأسواق العالمية.