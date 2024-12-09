شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يستعرض جهود المجلس القومى للمرأة لحماية حقوق النساء والان مع تفاصيل الخبر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع الفيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من داخل المجلس القومي للمرأة.

تضمنت الفيديوهات الكشف عن حملة "16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي"، إضافة إلى الحديث عن الخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة.

كشفت الفيديوهات عن حملة "16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي"، وهي حملة دولية أطلقتها الأمم المتحدة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات. تشارك في هذه الحملة العديد من المنظمات الدولية، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني في مختلف بلدان العالم.

يشارك المجلس القومي للمرأة في الحملة من خلال حملة "كوني"، التي تتضمن تنفيذ أنشطة متنوعة في جميع محافظات مصر. تشمل هذه الأنشطة العديد من الفعاليات، مثل الندوات الجماهيرية، وورش العمل مع المتخصصين في قضايا حقوق المرأة، والفعاليات الرياضية والفنية، بالإضافة إلى المواد الإعلامية التي ينشرها المجلس بهدف التوعية بحقوق المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع.

وأوضحت الفيديوهات التي عُرضت من داخل المجلس القومي للمرأة آلية حماية وضمان حقوق المرأة في مصر من خلال مكتب شكاوى المرأة. يقدم المكتب استشارات قانونية واجتماعية مجانًا عبر شبكة من المحامين المتطوعين. كما يدير دور الاستضافة لحماية النساء المعنَّفات والناجيات من العنف، ويوفر خدمات الدعم النفسي والمشورة الأسرية، بما يضمن سبل الحماية والدعم للمرأة المصرية.

ويحرص مكتب شكاوى المرأة على سرية البيانات وسرعة التعامل مع الشكاوى العاجلة. وتشمل اختصاصاته 12 مجالًا، من أبرزها: النظر في مسائل الأحوال الشخصية، وجرائم الاتجار بالبشر، وقضايا العنف والتمييز.



تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء



اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المراة



حملة القضاء على العنف ضد المراة