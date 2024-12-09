شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تركيا: سنعمل على عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بأمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالإثنين، 09 ديسمبر 2024 10:45 ص
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده تواصل دعم وحدة الأراضي السورية، وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "سنعمل على مساعدة سوريا للعيش في سلام مع جيرانها، وسنعمل على عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بأمان".
وتابع: "يجب تنفيذ تسوية وطنية بين الأطراف السورية لتحقيق السلام، وسنعمل على إعادة إعمار سوريا".
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