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وزير خارجية تركيا: سنعمل على عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بأمان

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 10:45 ص

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده تواصل دعم وحدة الأراضي السورية، وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "سنعمل على مساعدة سوريا للعيش في سلام مع جيرانها، وسنعمل على عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بأمان".

وتابع: "يجب تنفيذ تسوية وطنية بين الأطراف السورية لتحقيق السلام، وسنعمل على إعادة إعمار سوريا".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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