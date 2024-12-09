شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تركيا: سنعمل على عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بأمان والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده تواصل دعم وحدة الأراضي السورية، وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "سنعمل على مساعدة سوريا للعيش في سلام مع جيرانها، وسنعمل على عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بأمان".

وتابع: "يجب تنفيذ تسوية وطنية بين الأطراف السورية لتحقيق السلام، وسنعمل على إعادة إعمار سوريا".