شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجالية المصرية بالنرويج: زيارة الرئيس السيسى ستساهم بزيادة آفاق التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الجالية المصرية لدى النرويج محمد الفقي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنرويج؛ ستساهم في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين وزيادة آفاق التعاون سياسيا واقتصاديا.

ورحب الفقي في تصريح خاص لقناة (النيل) للأخبار اليوم الاثنين، بزيارة الرئيس السيسي التاريخية للنرويج.. قائلا:"إننا كجالية مصرية نشعر بسعادة غامرة بزيارة الرئيس السيسي والتي ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة الاقتصادية، كما لمسنا مدى حفاوة وترحيب الدولة النرويجية بهذه الزيارة".

وكان الرئيس السيسي وصل أمس الأحد إلى مدينة (أوسلو) عاصمة مملكة النرويج، في ثاني محطات الجولة الأوروبية التي بدأها الرئيس بزيارة الدنمارك وتشمل أيضا جمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.