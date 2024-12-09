شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تفتتح اليوم سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، لـ توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويوفر السوق، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين.

وتستهدف محافظة الجيزة، إقامة أسواق لليوم الواحد بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية، وذلك بأحياء (الوراق، وإمبابة، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية) كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة.

ودعت محافظة الجيزة، المواطنين لزيارة السوق، للحصول على كل احتياجاتهم بأسعار مناسبة، فى إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.