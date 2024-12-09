شكرا لقرائتكم خبر عن %86 من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط عصابات ترويج خطوط هواتف المحمول مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان تكثيف حملات ضبط عصابات ترويج خطوط هواتف المحمول مجهولة المصدر؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات ترويج خطوط هواتف المحمول مجهولة المصدر. وأيد 86% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات ترويج خطوط هواتف المحمول مجهولة المصدر، بينما عارض 14% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات ترويج خطوط هواتف المحمول مجهولة المصدر.

نتيجة الاستطلاع

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