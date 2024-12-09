شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يمثل استخدام البخور في الصلوات لدى الأقباط.. كاهن يجيب والان مع تفاصيل الخبر

يمثل البخور لدى الأقباط مكانة كبرى في الكنيسة ويستخدم في الصلوات كافة، في هذا السياق قال القس مقار ليشع كاهن كنيسة السيدة العذراء بالقصيرين، إن البخور يمثل حضور اللہ وحلوله فى المكان، وتعبر صلوات رفع البخور عن الاستعداد لاستقبال السيد المسيح في القداس الآلهى، مشيرا إلى أن صلوات رفع البخور تصلى فى باكر وعشية وهى صلوات وتسابيح وبخور يقدم لله.

وأضاف القس مقار فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن البخور يمثل صعود الصلوات، فحياہ الكنيسة بخور لأنها دائما تقيم الصلوات، مؤكدا أن البخور ذُكر في العهدين، فالعهد القديم كان اللہ يظهر فى السحاب أو الضباب لبني إسرائيل، والعهد الجديد فى سفر الرؤيا.

وأوضح القس مقار أن البخور فيه دروس روحية كثيرة حياتية، كصعود البخور للأعلى كالصلوات، بالإضافة إلى أنہ يمثل الرائحة الذكية، مثلما قال الكتاب "لأننا رائحة المسيح الذكية لله.. يظهر بنا رائحة معرفتہ في كل مكان" وذلك في كورنثوس الثانية، فالبخور عطر فالرائحة العطرية تصعد أمام الله.

