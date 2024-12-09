شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لمحاصيل القمح والفول والبطاطس والمانجا من مركز المناخ.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالإثنين، 09 ديسمبر 2024 05:00 ص
حدد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عدد من التوصيات لمزارعى المحاصيل المختلفة خلال الفترة الحالية.
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
مزارعى القمح : الالتزام بنقع التقاوي بسبب برودة التربة وضعف معدلات الإنبات، ورش العريضة قبل الري والرفيعة بعد الري.
مزارعي البنجر : قلل النيتروجين والدخول بالبوتاسيوم بالتدريج واحذر من التبقع السركسبوري .
مزارعي الفول: تخفيف المياه ومعالجة التنفيل المتوقع ومحاصرة التبقعات .
مزارعي الثوم : افحص الزراعات لأن اللطعة على رأس المحصول.
مزارعي البطاطس : الطقس مناسب للتحجيم الطبيعي .
مزارعي البرسيم : اضافة فسفوريك أو منقوع السوبر بسبب برد الليل والانتهاء .
مزارعي الطماطم : الحذر من البياض الدقيقي والتبقع البكتيري .
مزارعي الخضر : معالج التنفيل ودعم التحجيم وحاصر تربس الأزهار.
مزارعي الفراولة: إضافة سلفات النشادر كمصدر للازوت بالتبادل مع نترات الكالسيوم وفرص تخلص تماما من الاكاروس والتربس.
مزارعي المانجو : انجاز الخدمات الشتوية في اسرع وقت ومعالجة القشرية وبواقي الموسم.
مزارعي الزيتون : زيادة خدمتك الشتوية هذا الموسم وإنجاز التقليم.
مزارعى المتساقطات: اجعل الشجر البرد وفتح قلب الشجرة وعدم استعجال الكاسرات وترك الشجرة تاخد برودتها طبيعياً.
مزارعي البرتقال: ادعم التحجيم والتلوين الطبيعي الآمن والدخول ب باسيتات البوتاسيوم المحمل عليها سيتوكينين 4٪.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز