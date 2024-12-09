شكرا لقرائتكم خبر عن لخدمة العاملين بالخارج.. خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أحمد عبد الهادىالإثنين، 09 ديسمبر 2024 06:00 ص
يبحث بعض العاملين بالخارج عن طريقة تسجيل أبنائهم المولودين في الخارج، عن إجراءات الحصول على شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج، و"الخليج 365" يوضح الخطوات المتبعة لاستخراج هذه الشهادة:
- الإجراءات:
1- شراء النموذج واستيفاء البيانات.
2- تقديم الطلب للموظف المختص.
3- استلام الوثيقة.
- المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة:
1- صاحب القيد شخصياً.
2- أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثانية لصحاب القيد شخصياً.
3- من يحمل توكيل حخاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.
- المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة:
1- نموذج 26 طلب قيد ميلاد ساقط قيد.
2- أصل شهادة الميلاد الأجنبية المترجمة والمصدق عليها من السفارة المصرية بالخارج أو الخارجية المصرية مع وثيقة زواج الطالب.
3- مستند يفيد التمتع بالجنسية المصرية للطرف المصرى مثل بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز سفر سارى، وإثبات الشخصية للطرف الأجنبى.
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