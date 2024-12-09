شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات حول مشروع ممشى أهل مصر الزجاجى بكورنيش مدينة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الشركة المنفذة لممشى أهل مصر بمدينة أسوان، من مشروع "الممشى الزجاجى" والذى يتم تنفيذه لأول مرة بالمدينة السياحية بعد أعمال التطوير الكبيرة التى شملت كورنيش النيل..

ويستعرض ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن المشروع:

1- ممشى أهل مصر الجديد واجهة سياحية مشرفة أمام الضيوف الأجانب والوفود الدولية القادمة من شتى الدول العالم للاستمتاع بالحضارة ومشاهد الطبيعة الخلابة الموجودة فى مصر.

2- يتحول الكورنيش الذى لم يتم تطويره منذ عام 1960، إلى ممشى سياحى يتواكب مع الإقبال السياحى الكبير على عاصمة أفريقيا.

3- يتم وضع اللمسات النهائية لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان بطول 4 كيلو متر.

4- تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية بنسبة 100 %.

5- تم تنفيذ الممشى الزجاجى بالمستوى الثالث للإستمتاع بالترجل فوق مجرى نهر النيل مباشرة.

6- الموقع العام للمشروع مكون من ممشى زجاجى أعلى مياه النيل بأرضيات زجاجية وخشبية بطول 60 مترا أمام ميدان المحطة مباشرة، ومسطحات خضراء على هيئة أحواض مدرجة، وحوائط برسومات للهوية البصرية لمحافظة أسوان، ووحدات إضاءة ديكورية وبرجولات تحتوى على مقاعد للجلوس، والموقع مجهز بمصاعد ورامبات وحمامات لذوى الاحتياجات الخاصة.

7- المشروع مكون من كورنيش علوى برصيف الكورنيش وسفلى بطول 460 مترا.

8- الكورنيش العلوى يحتوى على مسطحات خضراء وبرجولات ومقاعد للجلوس وأعمدة إنارة ومزين بمجسمات الهوية البصرية ووحدة الإضاءة الديكورية وبوابات ديكورية للسلالم المؤدية للكورنيش السفلى.

9- الكورنيش السفلى يحتوى على، محلات مطلة على النيل مكونة من 5 نماذج، دور أرضى بإجمالى 52 محلاً، ومطعمين اثنين كبيرين بمساحة 500 متر مسطح وأيقونة المشروع هو الممشى الزجاجى.

10- النموذج الأول يشمل 12 محلاً والثانى يشمل 10 محلات والثالث يشمل مطعمين كبار والرابع يشمل 15 محلاً والخامس يشمل كذلك 15 محلاً ويوجد بالمبانى حمامات ومناطق إدارية.



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